СЕГОДНЯ 09:48 2019-02-02T09:48:06+03:00

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В Княгининском университете началась программа цифровой трансформации, соответствующая задачам региональной Стратегии развития. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

- Княгининский университет в рамках направления «Цифровая трансформация вузов» принял участие в коммуникационной сессии для команд образовательных организаций всех регионов нашей страны, организованной университетом национальной технологической инициативы 20.35, - говорится в сообщении. - В рамках программы участникам были презентованы проекты лучших практик, состоялись форсайт-сессии, прошли мастер-классы, тренинги, открытые лекции и другие мероприятия.

В ходе сессии организаторы представили сервисы, лежащие в основе цифрового университета будущего. Среди них цифровой профиль студента, цифровой след, диагностика учебного процесса, проектная деятельность и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU