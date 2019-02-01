2019-02-01T18:27:52+03:00
Общество

Сергей Морозов провел совещание с участием дольщиков ЖК «Окский берег»

Заместитель губернатора отметил, что нижегородское правительство будет контролировать достройку и расходование застройщиком средств на нее
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел совещание с участием дольщиков ЖК «Окский берег». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в настоящее время дольщики жилого комплекса обеспокоены задержкой сроков сдачи объектов. Сергей Морозов сообщил, что застройщик сейчас ведет работу по продаже созданных на территории ЖК «Окский берег» объектов инженерной инфраструктуры: понизительной подстанции и очистных сооружений.

- Средства, которые будут выручены от продажи, направят на строительство жилых домов ЖК «Окский берег». Выкуп очистных сооружений планирует ОАО «Нижегородский водоканал», для этого организация получила согласование администрации Нижнего Новгорода. Кроме того, застройщик рассматривает возможность привлечения средств инвесторов и финансовых институтов. Наша задача – не затягивать с возобновлением строительства, - отметил Сергей Морозов.

Теперь встречи замгубернатора с дольщиками будут регулярными, пока вопрос не будет полностью решен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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