2019-02-01T18:04:25+03:00
Общество

Замершая водоразборная колонка на улице Коммуны заработала

Водоснабжение было восстановлено после обращения сормовичей к мэру Нижнего Новгорода
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородский водоканал восстановил работу замерзших колонок на улице Коммуны в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

О неработающих колонках жители рассказали мэру Владимиру Панову на встрече 30 января. На место выехала бригада сормовского водопроводного участка и восстановила работоспособность колонки.

В Водоканале пояснили, что зимой такое бывает. Специалистам приходится отогревать их, но иногда случают задержки.

- Приносим жителям свои извинения», - сказал начальник центрально-диспетчерской службы компании Александр Ширяев.

Напомним, что сообщать о проблемах с водоснабжением можно по телефону 246-99-99.

Ранее «Комсомолка» писала про просьбу жителей Сормова сделать освещение вдоль реки Параша. Глава горадминистрации поручил просчитать стоимость выполнения работ. А вот жильцы дома №10 по улице Дмитрия Павлова пожаловались на постоянное подтопление придомовой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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