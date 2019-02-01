Ливневку около дома №10 по улице Павлова планируется отремонтировать весной
Глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин пообещал решить вопрос с подтоплением территории около дома №10 по улице Дмитрия Павлова. Свою проблему жители озвучили на встрече с мэром Владимиром Пановым 30 января.
По словам Сивохина, исследование территории проводилось три-четыре месяца назад.
- Мы подняли архивы и выяснили, что в этот двор была проведена ливневка. Она есть и сейчас, но находится в упадническом состоянии: вода по ней не уходит, - отметил чиновник.
В ходе обследования Нижегородский водоканал обнаружил кусок трубу (около четырех метров), который не имеет пропускную способность.
- С благословением мэра, когда оттает грунт, мы с Водоканалом приступим к работам, - пообещал Сивохин.
Ранее «Комсомолка» писала про просьбу жителей Сормова сделать освещение вдоль реки Параша. Глава горадминистрации поручил просчитать стоимость выполнения работ.
ИСТОЧНИК KP.RU