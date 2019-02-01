Ливневку около дома №10 по улице Павлова планируется отремонтировать весной

СЕГОДНЯ 17:30 2019-02-01T17:30:10+03:00

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Глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин пообещал решить вопрос с подтоплением территории около дома №10 по улице Дмитрия Павлова. Свою проблему жители озвучили на встрече с мэром Владимиром Пановым 30 января.

По словам Сивохина, исследование территории проводилось три-четыре месяца назад.

- Мы подняли архивы и выяснили, что в этот двор была проведена ливневка. Она есть и сейчас, но находится в упадническом состоянии: вода по ней не уходит, - отметил чиновник.

В ходе обследования Нижегородский водоканал обнаружил кусок трубу (около четырех метров), который не имеет пропускную способность.

- С благословением мэра, когда оттает грунт, мы с Водоканалом приступим к работам, - пообещал Сивохин.

Ранее «Комсомолка» писала про просьбу жителей Сормова сделать освещение вдоль реки Параша. Глава горадминистрации поручил просчитать стоимость выполнения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU