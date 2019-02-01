Жители Сормова просят сделать освещение вдоль реки Параша
Сормовичи попросили мэра Владимира Панова сделать освещение вдоль реки Параша. Свою просьбу жители озвучили на встрече в ДК «Красное Сормово» 30 января.
Глава районной администрации Дмитрий Сивохин оказался в курсе проблемы.
- Сейчас там только опоры кабельных сетей, а опор освещения нет. Эту проблему мы озвучивали муниципальному предприятию «Инженерные сети», - заявил глава Сормова. - Однако стоимость работ неизвестна. В МП сказали, что уличное освещение за домами № 27а, 28, 29 и 31 по улице Федосеенко включено в перспективный план строительства.
Владимир Панов поручил в течение недели рассчитать стоимость проведения работ.
- Мы все сделаем в 2019 году, как только будут максимально комфортные условия, - заверил мэр.
Ранее «Комсомолка» писала про планы горадминистрации к 800-летию достроить ФОК в 7-м микрорайоне и построить виадук на улице Циолковского.
ИСТОЧНИК KP.RU