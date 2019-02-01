2019-02-01T18:20:47+03:00
Общество

Максим Топилин разместил социальную идею на портале «Команда правительства»

Министр труда и соцзащиты РФ отметил важность максимального сохранения социальной активности граждан старшего поколения
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин разместил социальную идею на портале «Команда правительства» в рамках отбора на пост министра социальной политики Нижегородской области. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, отбор стартовал в январе 2019 года. С 30 января на портале «Команда правительства» любой желающий может опубликовать на сайте свои социальные идеи – своеобразные наказы будущему министру. Воспользовался такой возможностью и Максим Топилин.

Министр труда и соцзащиты РФ отметил необходимость максимального сохранения социальной активности граждан старшего поколения, внедрения системы работы с ними в учреждениях социального обслуживания, направленной на поддержание активной жизненной позиции. Среди предлагаемых путей решения проблемы – применение комплексов физических упражнений, направленных на оздоровление, развитие центров «Серебряного волонтерства», активное привлечение граждан пожилого возраста в общественную жизнь региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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