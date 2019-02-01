2019-02-01T16:24:20+03:00
Происшествия

Банду организаторов игорного бизнеса поймали в Нижнем Новгороде

За два месяца они успели получить незаконную прибыль в размере шести миллионов рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижнем Новгороде расследуется уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, в 2018 году была пресечена незаконная игорная деятельность в семи помещениях на территории Московского, Канавинского и Ленинского районов. Следователи совместно с сотрудниками УФСБ и полиции установили причастность к совершению данного преступления троих мужчин в возрасте от 27 до 35 лет. Один из них является гражданином Армении и задержать его удалось только 31 января 2019 года.

По версии следствия, подозреваемые занимались незаконной организацией азартных игр в апреле-мае 2018 года и успели за это время получить доход более шести миллионов рублей.

В ближайшее время всем троим подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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