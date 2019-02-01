2019-02-01T15:16:15+03:00
Общество

Директора МП «Коммунальное хозяйство» уволили за плохую уборку снега в Канавинском районе

Договор с Владимиром Грязновым расторгнут 30 января 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов уволил Владимира Грязнова с должности директора МП «Коммунальное хозяйство», которое занималось благоустройством в Канавинском районе. Договор с Владимиром Грязновым был расторгнут 30 января 2019 года с формулировкой «по собственному желанию».

О своих претензиях к качеству уборки снега в Канавине Владимир Панов заявил во время очередной ночной инспекции.

- В Нижегородском, Советском, Приокском и Ленинском районах, которые мы успели посетить во время инспекции, уборка снега была организована своевременно, все основные дороги сейчас в нормативном состоянии. А вот в Канавинском районе, на Мещере, качество уборки очень низкое, - отметил Владимир Панов.

Глава администрации Канавинского района Михаил Шаров согласился с критикой мэра и предположил, что подрядчик сделает выводы из сложившейся ситуации. Владимир Панов отметил также, что, исходя из качества уборки снега в районах города, могут быть приняты кадровые решения по руководителям предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24