Инвалид до смерти забил женщину протезом в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 14:47 2019-02-01T14:47:53+03:00

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Уголовное дело по факту избиения до смерти женщины возбуждено в отношении 35-летнего инвалида в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Женщина скончалась 18 января 2019 года в комнате общежития на проспекте Героев в Московском районе. Как выяснилось, тремя днями ранее между ней и ее сожителем произошла ссора, в ходе которой мужчина избил ее. Полученные травмы и стали причиной смерти женщины.

Злоумышленнику предъявлено обвинение, вину в содеянном он так и не признал. Мужчина заключен под стражу. Он является инвалидом – у него отсутствует часть нижней конечности. Стоит отметить, что именно протез он и использовал для избиения женщины.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU