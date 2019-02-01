Убийцу таксиста осудили на 18 лет в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:12 2019-02-01T13:12:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Новгороде осудили 25-летнего мужчину, обвиняемому в убийстве и ограблении таксиста. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла в ночь на 1 февраля 2018 года. Водитель автомобиля Chevrolet Aveo, работающий таксистом, привел пассажира из Сормовского района в Автозаводский. По дороге между мужчинами произошла ссора, потому что пассажир не хотел оплачивать проезд. В ходе конфликта пассажир нанес водителю 14 ножевых ранений по телу. От полученных ран 50-летний мужчина скончался на месте, а злоумышленник забрал себе планшет и золотые украшения на сумму более 22 тысяч рублей и скрылся с места преступления. В ходе расследования также выяснилось, что мужчину дважды ловили пьяным за рулем.

Мужчина был заключен под стражу. Свою вину он не признал. Официальной работы у него не было, зато к уголовной ответственности он уже привлекался. Суд приговорил злоумышленника к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU