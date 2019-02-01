СЕГОДНЯ 11:55 2019-02-01T11:55:46+03:00

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Уличный спортивный праздник для дошкольников состоялся в Сормовском районе Нижнего Новгорода при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ». Мероприятие было организовано сетью детских центров «ДИВО». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Социальный проект дошкольного образовательного учреждения «Здоровое поколение» стал одним из победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». В мероприятии приняло участие более пятидесяти семей, в том числе дети с ограниченными возможностями развития и их родители.

В рамках спортивного праздника ребята делали зарядку вместе с педагогами подразделения центра «ДИВО» и ростовыми куклами, участвовали в спортивных эстафетах и конкурсах и отвечали на вопросы викторины. Самые активные участники были награждены дипломами и памятными подарками.

Большому уличному празднику спорта предшествовала серия спартакиад для детей раннего возраста – они проходили с 21 по 26 января в подразделениях центра «ДИВО» в 6 районах города. Все события проекта «Здоровое поколение» направлены на объединение нижегородских семей, воспитание в подрастающем поколении бережного отношения к здоровью, формирование навыков здорового образа жизни у детей, в том числе детей с ОВЗ, пропаганду сознательного отказа от вредных привычек.

Центр «ДИВО» и Компания «ЛУКОЙЛ» благодарит больших и маленьких любителей спорта, принявших активное участие в социальном проекте.

ИСТОЧНИК KP.RU