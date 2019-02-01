Изменится нумерация автобусов в Нижнем Новгороде
С сегодняшнего дня, 1 февраля 2019 года, в Нижнем Новгороде изменится нумерация автобусов. Соответствующее постановление подписал глава города Владимир Панов.
Теперь рядом с номером маршрута будет написана литера «А» - муниципальный автобус, или «Т» - коммерческий (частный) автобус. Как уточнили в городском департаменте транспорта, в автобусах, где установлено электронное табло, просто переключат обозначение на экране. Для транспорта, в котором нет такой возможности, уже заказаны таблички, и после поставки они будут размещены на панелях автобусов.
Новая нумерация позволит жителям и гостям города сразу же понять, кто будет их перевозчиком. Кроме того, у частников не действуют проездные, дающие право на бесплатную пересадку в течение 60 или 90минут.
Напомним, весной 2019 года на нижегородских дорогах появится первый отремонетированный автобус-гармошка.
ИСТОЧНИК KP.RU