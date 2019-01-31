2019-01-31T18:21:30+03:00
Происшествия

Двухлетний ребенок погиб в ДТП в Нижегородской области

Еще три человека госпитализированы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Очередное жуткое ДТП произошло в Нижегородской области в четверг, 31 января 2019 года – в столкновении погиб ребенок и пострадали еще три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла около 12:35 на 158-м километре трассы Владимир – МуромАрзамас в Кулебакском районе. Водитель иномарки на повороте не справился с управлением и протаранил отечественный автомобиль.

В результате аварии пострадали три человека – 24-летняя женщина, 30-летний мужчина и четырехлетний ребенок. Все они госпитализированы в ЦРБ. Еще один ребенок в возрасте двух лет скончался в лечебном учреждении от полученных травм.

В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, проводится проверка.

Напомним, двое погибли и пятеро пострадали в результате лобового ДТП на улице Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде 29 января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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