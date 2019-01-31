Виадук на улице Циолковского могут построить к 800-летию Нижнего Новгорода
Виадук на улице Циолковского в Сормовском районе может появиться к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом глава администрации Владимир Панов сообщил на встрече с жителями 30 января.
Сормовичи обратили внимание мэра на бесконечные пробки в том месте. Решение проблемы, по их мнению, мог бы стать виадук.
Панов ответил, что этот вопрос обсуждался с губернатором Нижегородской области. И предварительные согласования уже получены.
- Речь идет о выделении из федерального бюджета финансирования в размере четырех миллиардов рублей, - заявил чиновник.
Ранее сообщалось, что на встрече 30 января обсуждалась дальнейшая судьба недостроенного ФОКа в 7-м микрорайоне. По словам Владимира Панова, его также можно достроить к 2021 году, были бы деньги.
- Думаю, когда станет ясна стоимость работ, губернатор поддержит нас и мы достроим объект к 800-летию Нижнего Новгорода, - заключил мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU