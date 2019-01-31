Виадук на улице Циолковского могут построить к 800-летию Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 17:50 2019-01-31T17:50:10+03:00

Это стало известно на встрече Владимира Панова с сормовичами

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Виадук на улице Циолковского в Сормовском районе может появиться к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом глава администрации Владимир Панов сообщил на встрече с жителями 30 января.

Сормовичи обратили внимание мэра на бесконечные пробки в том месте. Решение проблемы, по их мнению, мог бы стать виадук.

Панов ответил, что этот вопрос обсуждался с губернатором Нижегородской области. И предварительные согласования уже получены.

- Речь идет о выделении из федерального бюджета финансирования в размере четырех миллиардов рублей, - заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что на встрече 30 января обсуждалась дальнейшая судьба недостроенного ФОКа в 7-м микрорайоне. По словам Владимира Панова, его также можно достроить к 2021 году, были бы деньги.

- Думаю, когда станет ясна стоимость работ, губернатор поддержит нас и мы достроим объект к 800-летию Нижнего Новгорода, - заключил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU