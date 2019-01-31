Пропавший таксист Валерий Брасалин найден живым в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 17:28 2019-01-31T17:28:19+03:00

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32-летний таксист Валерий Брасалин, пропавший в Нижнем Новгороде два дня назад, найден живым. Об этом сообщается на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер».

- Найден! Жив! Всем спасибо за распространение информации! – гласит информация на сайте. Где именно находился мужчина все это время, пока не уточняется.

Напомним, Валерий Брасалин пропал 29 января 2019 года – мужчина уехал на работу и перестал выходить на связь.

Напомним также, в Нижнем Новгороде продолжаются поиски 13-летнего Дениса Смирнова. Мальчик ушел из дома на Южном шоссе около 22:00 в прошлый четверг, 24 января 2019 года, и с того момента о его местонахождении нет никакой информации. Денис Смирнов был одет в серую куртку, синие кроссовки и либо синие болоньевые, либо черные спортивные штаны.

ИСТОЧНИК KP.RU