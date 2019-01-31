Житель Нижегородской области убил топором односельчанку, заподозрив ее в краже

СЕГОДНЯ 17:06 2019-01-31T17:06:01+03:00

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Житель Тоншаевского района подозревается в убийстве односельчанки, которую он заподозрил в краже. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла во вторник, 29 января 2019 года, в доме в поселке Шайгино. Погибшая в это время находилась в гостях у подозреваемого. Мужчина на некоторое время оставил знакомую одну в комнате, а когда вернулся, застал ее возле шкафа, в котором он хранил деньги. Хозяин дома заподозрил гостью в краже и начал избивать. В частности, он нанес ей несколько ударов топором по голове. От полученных телесных повреждений 50-летняя женщина скончалась.

В настоящее время подозреваемый задержан. К уголовной ответственности он ранее не привлекался.

В ближайшее время ему предъявят обвинение. Также будет избрана мера пресечения в отношении злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU