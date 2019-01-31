2019-01-31T15:56:00+03:00
Общество

Ледяной дождь в Нижнем Новгороде будет идти 31 января и 1 февраля

ГИБДД просит неопытных водителей воздержаться от поездок в непогоду
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Осадки в виде ледяного дождя и мокрого снега будут продолжаться в Нижнем Новгороде еще около суток. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- В связи с ухудшением погодных условий прогнозируется осложнение обстановки на дорогах и появление сильной гололедицы и накатов. Рекомендуем водителям быть максимально осторожными, соблюдать дистанцию и интервал, выбирать безопасную скорость и не совершать резких маневров, - предупреждают в ГИБДД. – А тем водителям, которые пока неуверенно чувствуют себя за рулем, лучше вообще воздержаться от поездок.

Гололедица чаще всего возникает на загородных трассах, а также на мостах, эстакадах и путепроводах. Кроме того, льдом быстро покрываются и тротуары, поэтому пешеходам тоже необходимо быть предельно внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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