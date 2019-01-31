53-летняя нижегородка зарезала мужа из-за ревности

СЕГОДНЯ 15:30 2019-01-31T15:30:14+03:00

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В Московском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней женщины, подозреваемой в убийстве мужа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, трагедия произошла поздним вечером во вторник, 29 января 2019 года, в квартире одного из домов на Московском шоссе. Между супругами произошла ссора, и в какой-то момент женщина схватила нож и ударила им супруга. От полученного ранения 52-летний потерпевший скончался на месте.

Подозреваемую задержали, свою вину она уже признала. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Женщина не была трудоустроена, а вот ее погибший супруг имел официальное место работы.

По предварительным данным, причиной ссоры между супругами могла стать ревность. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU