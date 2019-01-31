ФОК в 7-м микрорайоне планируется достроить к 2021 году

СЕГОДНЯ 15:00 2019-01-31T15:02:35+03:00

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Городские власти рассчитывают на достройку физкультурно-оздоровительного комплекса в 7-м микрорайоне к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом мэр Владимир Панов сообщил на встрече с жителями Сормова 30 января, отвечая на вопрос «Планируется ли его достраивать или осталось только сносить?»

Глава администрации рассказал, что после расторжения муниципального контракта на строительство этого объекта были судебные разбирательства. И самым сложным, по его словам, было признать недострой собственностью города.

- Все судебные решения вступили в законную силу. Теперь объект наш, - уточнил мэр. - Сейчас выделяем деньги на разработку проектной документации.

Впереди - разработка экспертизы и проекта, а также проведение нового конкурса по выбору подрядчика для строительства ФОКа. Однако все упирается в источник финансирования.

- Думаю, когда станет ясна стоимость работ, губернатор поддержит нас и мы достроим объект к 800-летию Нижнего Новгорода, - заключил Панов.

ИСТОЧНИК KP.RU