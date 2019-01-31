Подросток подпоил и изнасиловал школьницу в Дзержинске

СЕГОДНЯ 14:49 2019-01-31T14:49:30+03:00

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17-летнего юношу осудили в Дзержинске за изнасилование 14-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Как было установлено в ходе следствия и суда, в августе 2017 года 16-летний подсудимый познакомился в социальной сети с несовершеннолетней школьницей и договорился с ней о встрече под предлогом празднования дня рождения. Днем 12 августа 2017 года в зоне отдыха на улице Попова в городе Дзержинске злоумышленник напоил девочку алкоголем, незаметно добавляя его в стакан потерпевшей. Когда школьница опьянела, юноша изнасиловал ее, а затем совершил в отношении нее другие насильственные действия сексуального характера.

Свою вину подросток так и не признал. Он обучается в техникуме.

Суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU