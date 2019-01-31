2019-01-31T14:06:25+03:00
Общество

Владимир Панов поручил увеличить количество автобусов на маршруте №90

Сормовичи пожаловались на давку в автобусах в час пик
Анастасия НАЗАРОВА
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Количество автобусов на муниципальном маршруте № 90 будет увеличено в час пик. Такое поручение мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов дал на встрече с жителями Сормовского района 30 января, передает корреспондент "Комсомольской правды".

По словам сормовичей, сегодня автобусы № 90 не вмещают всех желающих на них ехать. Людям приходится их штурмовать. К тому же ходит транспорт не так часто, как хотелось бы, - примерно раз в полчаса.

В свою очередь глава департамента транспорта Елена Кузнецова уточнила, что на маршруте № 90 работают 30 автобусов.

- Они находятся на особом контроле. Интервал в час пик составляет пять минут, - доложила Кузнецова.

Глава городской администрации поручил увеличить количество автобусов на этом маршруте в час пик. Также чиновник принял во внимание просьбу жителей выпускать первый автобус № 90 в рейс не в 04.49, а минут на 15-20 раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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