СЕГОДНЯ 14:02 2019-01-31T14:02:49+03:00

Еще один таксист пропал в Нижнем Новгороде два дня назад Фото: СОЦСЕТИ

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Еще один сотрудник такси, 32-летний Валерий Брасалин пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь».

Согласно информации, Валерий Брасалин уехал на работу на автомобиле Daewoo Nexia серебристого цвета с госномером О956РВ 152 во вторник, 29 января 2019 года, и с тех пор о нем нет никаких вестей.

Валерий Брасалин имеет худощавое телосложение, рост около 168 сантиметров, короткие русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в черную кепку с надписью Russia, черную ветровку, голубые джинсы и серо-синие кроссовки. При себе у него была серая сумка, документы, коричневый кожаный кошелек, а также телефон марки Honor.

У Валерия Брасалина также имеется особая примета – шрам, идущий от грудной клетки до паха.

Любую информацию о пропавшем мужчине просьба сообщать волонтерам по номеру телефона 8 (831) 28-38-200 или в полицию по номеру телефона 102.

ИСТОЧНИК KP.RU