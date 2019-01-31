2019-01-31T13:37:01+03:00
Политика

Депутат ЗСНО Евгений Кузьмин досрочно сложил свои полномочия

Соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального парламента
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Кузьмина было принято на заседании регионального парламента в четверг, 31 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Согласно информации, депутатские полномочия Евгения Кузьмина будут досрочно прекращены на основании личного заявления. Евгений Кузьмин был членом комитетов по бюджетам и налогам, вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, а также по вопросам государственной власти Нижегородской области, местного самоуправления и регламенту.

Напомним, в состав Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Кузьмин прошел по спискам партии «Единая Россия» по избирательному округу №21.

Напомним также, накануне, 30 января, на заседании городской думы депутатские полномочия сложили Иван Карнилин и Сергей Каргин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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