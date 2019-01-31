Украв чужой телефон, нижегородский вор-домушник потерял свой

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-31T11:53:59+03:00

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Незадачливый вор-домушник, обворовывая частный дом в Балахне, не заметил, как выронил свой телефон. Позже именно он привел полицейских к грабителю. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Ограбление произошло зимой 2017 года. 39-летний местный житель, который недавно освободился из мест лишения свободы, проник в дом в детскую комнату, откуда выкрал мобильный телефон. Убегая, вор обронил свой телефон, который полицейские нашли в снегу возле ограбленного дома. После проведения розыскных действий хозяин утерянного телефона был найден. В момент задержания он был обут в кроссовки, которые также украл в этом доме.

В результате суд признал злоумышленника виновным. Осужденный подал апелляционную жалобу, однако Нижегородский областной суд оставил ее без удовлетворения. Таким образом, 39-летний вор-домушник проведет 3,5 года в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU