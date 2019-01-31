2019-01-31T11:42:03+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Работа центров оценки квалификаций позволит избежать дискриминации работников»

Нижегородская область стала одним из «пилотных» регионов по внедрению национальной системы профессиональных квалификаций
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Министр труда РФ Максим Топилин посетил Центр оценки квалификаций на заводе 70-летия Победы в рамках рабочего визита в Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ЦОК в области машиностроения – единственный в регионе. А всего в стране подобных центров десять.

- Задача Центра – обеспечить независимую оценку квалификации машиностроителей и помочь кадровым службам сделать выбор лучших специалистов. Это поможет облегчить трудоустройство и трудовую мобильность граждан. Сертификат о соответствии профессиональному стандарту гарантирует квалификацию сотрудника, а значит, ему не смогут отказать в работе или предложить неподходящую должность, - отметил Глеб Никитин.

Максим Топилин высоко оценил работу ЦОК и пообещал рассмотреть предложение о внесении изменений в список документов, необходимых для прохождения аттестации, чтобы опытные и высококвалифицированные специалисты, не имеющие документа о высшем или среднем профессиональном образовании также могли получить свидетельство о подтверждении квалификации федерального образца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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