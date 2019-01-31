Максим Топилин и Глеб Никитин посетили ресурсный центр для детей с особенностями развития в Нижнем Новгороде
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили с рабочим визитом Автозаводский детский дом-интернат для умственно отсталых детей в среду, 30 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Максим Топилин и Глеб Никитин оценили условия предоставления социальных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, посетили учебные классы учреждения, центр инновационных технологий, а также ресурсный центр личностно-профессионального сопровождения.
- Ресурсный центр на базе дома-интерната открылся в Нижегородской области в феврале 2018 года. Основная задача интерната – сопровождать ребят с дошкольного возраста до поступления в ресурсный центр, где они смогут получить профессию, - рассказал Глеб Никитин. – Получение трудовых навыков помогает овладеть и навыками самообслуживания.
ИСТОЧНИК KP.RU