2019-01-31T11:01:24+03:00
Общество

Максим Топилин и Глеб Никитин посетили ресурсный центр для детей с особенностями развития в Нижнем Новгороде

Ресурсный центр работает на базе дома-интерната для умственно отсталых детей в Автозаводском районе
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили с рабочим визитом Автозаводский детский дом-интернат для умственно отсталых детей в среду, 30 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Максим Топилин и Глеб Никитин оценили условия предоставления социальных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, посетили учебные классы учреждения, центр инновационных технологий, а также ресурсный центр личностно-профессионального сопровождения.

- Ресурсный центр на базе дома-интерната открылся в Нижегородской области в феврале 2018 года. Основная задача интерната – сопровождать ребят с дошкольного возраста до поступления в ресурсный центр, где они смогут получить профессию, - рассказал Глеб Никитин. – Получение трудовых навыков помогает овладеть и навыками самообслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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