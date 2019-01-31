Рабочая встреча Глеба Никитина и Максима Топилина состоялась в аэропорту «Нижний Новгород»
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочую встречу в международном аэропорту «Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Напомним, в ходе рабочего визита Максим Топилин провел всероссийское совещание по вопросам реализации в субъектах РФ пилотных проектов по снижению уровня бедности граждан в два раза к 2024 году. Кроме того, Глеб Никитин и Максим Топилин посетили Центр занятости населения, Центр оценки квалификации Завода имени 70-летия Победы и дом-интернат для умственно отсталых детей Автозаводского района.
Максим Топилин дал высокую оценку опыту Нижегородской области в решении социальных задач.
- Хочу поблагодарить вас за то, что Нижегородская область стала флагманом даже среди пилотных регионов. Думаю, концентрируя усилия, можно в короткие сроки добиться положительного результата, - отметил Максим Топилин.
ИСТОЧНИК KP.RU