2019-01-30T18:40:48+03:00
Общество

Портрет нуждающейся семьи должен быть определен в течение полугода в Нижегородской области

30 января в Нижнем Новгороде состоялось Всероссийское совещание по вопросам снижения бедности
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Всероссийское совещание по вопросам реализации в субъектах РФ пилотных проектов, направленных на повышение реальных доходов граждан и снижению в два раза уровня бедности населения к 2024 году, состоялось в Нижнем Новгороде в среду, 30 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Сначала необходимо очень внимательно изучить и понять тех людей, с которыми мы будем работать в рамках пилотного проекта. Это очень разные семьи, но ключевой момент – это семьи, в которых есть дети, а значит, риски бедности гораздо выше. В ближайшие шесть месяцев мы должны четко составить портреты таких семей, - отметил Максим Топилин.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин добавил, что в рамках дорожной карты будет составлен реестр всех семей.

- Нам нужно понять, что может их мотивировать. Затем мы проанализируем все наши ресурсы и то, как их можно перераспределить, разберемся, хватает ли этих ресурсов, и выйдем с предложениями по типовому набору мер на уровне страны, - рассказал Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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