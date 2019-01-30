Максим Топилин: «”Команда правительства” – очень классный проект»
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о том, что планирует разместить социальную идею на портале «Команда правительства» в рамках отбора на пост министра социальной политики Нижегородской области. Об этом он заявил в ходе своего визита в регион в среду, 30 января 2019 года.
Заместитель губернатора Андрей Бетин, презентуя программу «Команда правительства», отметил, что к отбору кандидатов на высокие посты активно привлекается общественность: комиссии по отбору формируются из профильных экспертов, а кроме того, любой желающий может оставить будущему министру своеобразный наказ. В январе 2019 года начался отбор на пост министра социальной политики.
- Предлагаю вам через портал поставить задачу будущему министру соцполитики Нижегородской области, - обратился Глеб Никитин к Максиму Топилину, и тот пообещал сделать это в ближайшее время.
- «Команда правительства» - очень классный проект. Надо, чтобы на госслужбу приходили профессионалы, которые чувствуют и понимают те задачи, которые требуется решать, - отметил Максим Топилин.
ИСТОЧНИК KP.RU