Жителя Ветлуги осудят за выращивание в теплице мака и конопли
Житель города Ветлуга предстанет перед судом за выращивание мака и конопли. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Согласно информации, летом 2018 года 44-летний мужчина выращивал в своей теплице возле дома запрещенные к возделыванию растения. Ему удалось вырастить 204 куста конопли и 68 кустов мака. В дальнейшем он планировал употреблять их в качестве наркотических средств.
Кроме того, злоумышленник незаконно хранил у себя дома и в придомовых пристройках фрагменты наркосодержащих растений конопли общим весом 153 грамма, которые заготовил еще в 2016 году.
В настоящее время прокуратурой Ветлужского района утверждено обвинительное заключение, а уголовное дело направлено в суд. Горе-ботаник обвиняется сразу по двум статьям: по одной ему может грозить до трех лет лишения свободы, а по другой – до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU