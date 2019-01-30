Жителя Ветлуги осудят за выращивание в теплице мака и конопли

СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-30T16:06:59+03:00

Кроме того, он хранил дома и заготовленные заранее наркотики

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Житель города Ветлуга предстанет перед судом за выращивание мака и конопли. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, летом 2018 года 44-летний мужчина выращивал в своей теплице возле дома запрещенные к возделыванию растения. Ему удалось вырастить 204 куста конопли и 68 кустов мака. В дальнейшем он планировал употреблять их в качестве наркотических средств.

Кроме того, злоумышленник незаконно хранил у себя дома и в придомовых пристройках фрагменты наркосодержащих растений конопли общим весом 153 грамма, которые заготовил еще в 2016 году.

В настоящее время прокуратурой Ветлужского района утверждено обвинительное заключение, а уголовное дело направлено в суд. Горе-ботаник обвиняется сразу по двум статьям: по одной ему может грозить до трех лет лишения свободы, а по другой – до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU