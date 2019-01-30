Нерадивого отца-одиночку лишили родительских прав за аморальный образ жизни в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-30T14:05:28+03:00

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В Большемурашкинском районе мужчину лишили родительских прав за аморальный образ жизни и равнодушие к ребенку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Как установил суд, с 2011 года семья состояла на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в органах внутренних дел как неблагополучная. В 2014 году умерла мать мальчика, и после этого глава семейства стал злоупотреблять спиртными напитками и вести аморальный образ жизни. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение родительских прав. Сына мужчина не содержал, пренебрежительно относясь к его развитию и состоянию здоровья. В результате с 2015 года мальчик проходил лечение в областном противотуберкулезном диспансере, санатории «Ройка», а также в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Суд приговорил лишить нерадивого отца родительских прав и взыскать алименты на содержание ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU