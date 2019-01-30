Депутаты Госдумы РФ рассмотрят ситуацию с «Окским берегом» на выездном заседании
Ситуацию со строительством ЖК «Окский берег» рассмотрят в ходе выездного заседания в Нижнем Новгороде рабочей группы президиума Генсовета партии «Единая Россия» в феврале 2019 года. Об этом сообщила член рабочей группы, депутат Госдумы от Нижегородской области Наталья Назарова, пишет «НТА-Приволжье».
Согласно информации, Наталья Назарова провела личный прием граждан, в ходе которого встретилась с дольщиками долгостроя. Она отметила, что вопрос уже привлек внимание на федеральном уровне и теперь будет находиться на контроле рабочей группы.
- В последнее время в Нижегородской области появились конкретные примеры решения проблем долгостроев. Застройщик – ответственная компания, он готов к сотрудничеству, так что варианты выхода есть, осталось лишь выбрать оптимальный путь для реализации, - заявила Наталья Назарова.
ИСТОЧНИК KP.RU