Эксгибициониста, развращавшего детей, осудили на 13,5 лет в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 12:02 2019-01-30T12:02:48+03:00

Мужчина проведет это время в колонии строгого режима

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В Сормовском районе Нижнего Новгорода суд вынес приговор 36-летнему эксгибиционисту, обвиняемому в развращении детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, в феврале и апреле 2018 года подсудимый среди дня подходил к незнакомым маленьким детям и демонстрировал им свои гениталии. Всего потерпевшими являются три ребенка, каждому из которых не исполнилось еще и 12 лет. «Охотился» на своих жертв злоумышленник на улице Героев Космоса.

В ходе предварительного следствия обвиняемый так и не признал свою вину. Мужчина был помещен под арест. Известно, что он трудоустроен и женат.

Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде 13 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Напомним, 52-летнего и 59-летнего мужчин и 34-летнюю женщину осудили в Арзамасе за избиение до смерти приятеля.

ИСТОЧНИК KP.RU