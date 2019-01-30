2019-01-30T12:02:48+03:00
Происшествия

Эксгибициониста, развращавшего детей, осудили на 13,5 лет в Нижнем Новгороде

Мужчина проведет это время в колонии строгого режима
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Сормовском районе Нижнего Новгорода суд вынес приговор 36-летнему эксгибиционисту, обвиняемому в развращении детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, в феврале и апреле 2018 года подсудимый среди дня подходил к незнакомым маленьким детям и демонстрировал им свои гениталии. Всего потерпевшими являются три ребенка, каждому из которых не исполнилось еще и 12 лет. «Охотился» на своих жертв злоумышленник на улице Героев Космоса.

В ходе предварительного следствия обвиняемый так и не признал свою вину. Мужчина был помещен под арест. Известно, что он трудоустроен и женат.

Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде 13 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Напомним, 52-летнего и 59-летнего мужчин и 34-летнюю женщину осудили в Арзамасе за избиение до смерти приятеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Валерий Гельжинис сложил с себя полномочия депутата думы Нижнего Новгорода
В нижегородском зоопарке родились нигерийские козлята
Систему мониторинга состояния дорог протестировали в Нижнем Новгороде
Главу Балахнинского района оштрафовали за отсутствие разметки на пешеходных переходах
Предприниматель полгода не платила зарплату 44 сотрудникам в Кстове
Новый производственный комплекс по выпуску спецтранспорта открылся в Нижегородской области
Сергей Тарасов: «Нижегородская область – один из лидеров по развитию добровольчества в стране»
Арбитражный суд отменил решение о взыскании с экс-директора нижегородского парка «Победа» 892 тысяч рублей
Мемориальная доска в память о Светлане Колчинской появится в Нижнем Новгороде
Двое мужчин погибли на пожарах в Нижегородской области
Дополнительные рейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург стартуют из Стригино с 5 февраля
Финансирование программы развития сельских территорий Нижегородской области увеличено на треть
Глеб Никитин поручил главам районов взять под особый контроль ситуацию с уборкой снега
Новый цех по производству автокомпонентов откроется в Балахне
Уголовное дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова будет рассматриваться в Нижнем Новгороде
Двое мужчин и женщина осуждены за жестокое убийство приятеля в Арзамасе
Житель Балахны убил приятеля топором и два дня жил с его телом в квартире
29-летняя Анна Петрова пропала после похода в кафе в Нижнем Новгороде
25-летний драгдилер расплатился за такси наркотиками в Нижнем Новгороде
Нижегородцы-блокадники получили награды от губернатора Глеба Никитина
Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Балахнинском районе
Житель Дзержинска до смерти забил пенсионерку металлическим прутом
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 13% в Нижегородской области
Уровень безработицы в Нижегородской области снизился до 0,35%
Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород утром 28 января
Сотрудник предприятия получил химический ожог в Кстовском районе