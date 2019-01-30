Валерий Гельжинис сложил с себя полномочия депутата думы Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-30T10:45:28+03:00

Вопрос о выходе из гордумы будет рассмотрен на заседании думы

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Депутат думы Нижнего Новгорода Валерий Гельжинис досрочно сложил с себя полномочия депутата. Вопрос о прекращении его мандата появился в уточненной повестке заседания гордумы, которое пройдет 30 января

Напомним, Валерий Гельжинис состоит в партии «Справедливая Россия», но был избран по одномандатному округу №16. Он является руководителем нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации помощи и содействия инвалидам и лицам, нуждающимся в социальной защите. Также Валерий Гельжинис занимает пост вице-председателя Нижегородской областной общественной организации «Федерация регби РН».

В городской думе он был заместителем председателя постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству и входит в состав постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Весной 2018 года вокруг имени ВалерияГельжиниса разгорелся скандал - ему пришлось отвечать за использование поддельного диплома об образовании и сокрытие своего трудоустройства в «Нижегородский водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU