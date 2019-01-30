Валерий Гельжинис сложил с себя полномочия депутата думы Нижнего Новгорода
Депутат думы Нижнего Новгорода Валерий Гельжинис досрочно сложил с себя полномочия депутата. Вопрос о прекращении его мандата появился в уточненной повестке заседания гордумы, которое пройдет 30 января
Напомним, Валерий Гельжинис состоит в партии «Справедливая Россия», но был избран по одномандатному округу №16. Он является руководителем нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации помощи и содействия инвалидам и лицам, нуждающимся в социальной защите. Также Валерий Гельжинис занимает пост вице-председателя Нижегородской областной общественной организации «Федерация регби РН».
В городской думе он был заместителем председателя постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству и входит в состав постоянной комиссии по городскому хозяйству.
Весной 2018 года вокруг имени ВалерияГельжиниса разгорелся скандал - ему пришлось отвечать за использование поддельного диплома об образовании и сокрытие своего трудоустройства в «Нижегородский водоканал».
ИСТОЧНИК KP.RU