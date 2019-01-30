2019-01-30T09:41:10+03:00
Общество

В нижегородском зоопарке родились нигерийские козлята

Все желающие могут посмотреть на появившихся малышей
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородский зоопарк «Лимпопо» продолжает радовать жителей и гостей города своими животными. А недавно, 29 января, в зоопарке появились два козленочка. Да не простые, а нигерийской породы. Об этом говорится на сайте зоопарка.

Родились они на контактной площадке, где все желающие могут погладить и покормить животных. Пока малыши слишком пугливые и ни на шаг не отходят от своей заботливой мамы. Но при этом хорошо едят и быстро прибавляют в весе. Однако за новорожденными следит не только мама, но и сотрудники зоопарка, которые следят, чтобы деткам хватало молока и в случае необходимости подкармливают их. Все происходит по строгому режиму, который можно узнать в самом зоопарке, и при желании подстроиться под расписание козлят.

Все желающие могут посмотреть на маленьких козлят и на то, как мама воспитывает своих малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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