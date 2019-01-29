Систему мониторинга состояния дорог протестировали в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 18:29 2019-01-29T18:29:37+03:00

Для этого один из муниципальных автобусов оборудовали мобильным комплексом дорожного контроля

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В Нижнем Новгороде протестировали систему мониторинга состояния городских дорог. Об этом в ходе радиоэфира сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

- Оборудование, которое измеряет состояние дорожного полотна, установлено на одном из муниципальных автобусов, - рассказал Владимир Панов. - Автобус, двигаясь по маршруту, производит фото- и видеосъемку, собирает информацию о качестве дорожного полотна, определяет коэффициент сцепления, температуру, давление и влажность воздуха. В итоге по всему маршруту движения можно проследить качество уборки. Комплекс выполняет функцию аудита, делая трехмерную картину состояния дорог.

Кроме того, по словам заместителя мэра Нижнего Новгорода Алексея Карапузова, программно-аппаратным комплексом будет оборудована специальная мобильная лаборатория.

- На основе собранной информации автоматически формируется детальный отчет о состоянии дороги, - сообщил Алексей Карапузов. – На интерактивной карте в режиме реального времени можно увидеть сухие и влажные, обледенелые и заснеженные участки дорожного полотна.

Городские власти относят к числу достоинств системы ее мобильность, быстрый монтаж и демонтаж в автомобилях любого типа и устойчивость к высоким и низким температурам. Но самое главное – эта система позволяет в режиме онлайн отследить реальную обстановку на дороге. Это позволит коммунальным службам оперативно реагировать на проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU