Систему мониторинга состояния дорог протестировали в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде протестировали систему мониторинга состояния городских дорог. Об этом в ходе радиоэфира сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.
- Оборудование, которое измеряет состояние дорожного полотна, установлено на одном из муниципальных автобусов, - рассказал Владимир Панов. - Автобус, двигаясь по маршруту, производит фото- и видеосъемку, собирает информацию о качестве дорожного полотна, определяет коэффициент сцепления, температуру, давление и влажность воздуха. В итоге по всему маршруту движения можно проследить качество уборки. Комплекс выполняет функцию аудита, делая трехмерную картину состояния дорог.
Кроме того, по словам заместителя мэра Нижнего Новгорода Алексея Карапузова, программно-аппаратным комплексом будет оборудована специальная мобильная лаборатория.
- На основе собранной информации автоматически формируется детальный отчет о состоянии дороги, - сообщил Алексей Карапузов. – На интерактивной карте в режиме реального времени можно увидеть сухие и влажные, обледенелые и заснеженные участки дорожного полотна.
Городские власти относят к числу достоинств системы ее мобильность, быстрый монтаж и демонтаж в автомобилях любого типа и устойчивость к высоким и низким температурам. Но самое главное – эта система позволяет в режиме онлайн отследить реальную обстановку на дороге. Это позволит коммунальным службам оперативно реагировать на проблемы.
ИСТОЧНИК KP.RU