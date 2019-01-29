Главу Балахнинского района оштрафовали за отсутствие разметки на пешеходных переходах
Глава Балахнинского района Нижегородской области оштрафован на 30 тысяч рублей за отсутствие разметки на пешеходных переходах. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Согласно информации, 3 августа 2018 года инспектором ОГИБДД ОМВД России по Балахнинскому району в ходе проведения проверки были выявлены недостатки в содержании дорог и улиц – на пешеходных переходах не была нанесена разметка «Зебра». В адрес временно исполняющего полномочия главы местного самоуправления Балахнинского муниципального района Алексея Левковича было вынесено представление об устранении недостатков. Однако в установленный срок требования так и не были выполнены.
Балахнинский суд признал Алексея Левковича виновным в совершении данного административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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