Главу Балахнинского района оштрафовали за отсутствие разметки на пешеходных переходах

СЕГОДНЯ 18:18 2019-01-29T18:18:47+03:00

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Глава Балахнинского района Нижегородской области оштрафован на 30 тысяч рублей за отсутствие разметки на пешеходных переходах. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Согласно информации, 3 августа 2018 года инспектором ОГИБДД ОМВД России по Балахнинскому району в ходе проведения проверки были выявлены недостатки в содержании дорог и улиц – на пешеходных переходах не была нанесена разметка «Зебра». В адрес временно исполняющего полномочия главы местного самоуправления Балахнинского муниципального района Алексея Левковича было вынесено представление об устранении недостатков. Однако в установленный срок требования так и не были выполнены.

Балахнинский суд признал Алексея Левковича виновным в совершении данного административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU