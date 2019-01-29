Предприниматель полгода не платила зарплату 44 сотрудникам в Кстове

СЕГОДНЯ 17:41 2019-01-29T17:41:03+03:00

На данный момент задолженность составляет более 100 тысяч рублей

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Кстовские следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, которая подозревается в полной невыплате зарплаты своим сотрудникам в течение более чем двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, в период с 1 марта по 1 сентября 2018 года ИП, занимающаяся оказанием социальных услуг населению, не выплачивала заработную плату 44 работникам. Задолженность перед сотрудниками составила более 100 тысяч рублей.

- В ходе расследования уголовного дела следователи будут предпринимать меры, чтобы предприниматель погасила всю задолженность по зарплате перед работниками, - отметили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Арбитражный суд отменил решение о взыскании с экс-директора нижегородского парка «Победа» 892 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU