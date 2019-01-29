Сергей Тарасов: «Нижегородская область – один из лидеров по развитию добровольчества в стране»

СЕГОДНЯ 15:52 2019-01-29T15:52:54+03:00

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«Ресурсный центр добровольчества Нижегородской области» провел расширенную встречу по созданию рабочей группы проекта во вторник, 29 января 2019 года. Участниками мероприятия стали представители общественных объединений, государственных и муниципальных структур, НКО, благотворительных фондов, а также активные добровольцы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Проект «Ресурсный центр добровольчества Нижегородской области» получил поддержку Фонда президентских грантов. Оказывает всестороннюю помощь в развитии деятельности центра и областное правительство. Одной из главных задач центра станет обучение специалистов – оно будет проводиться в 15 пилотных районах области. Нижегородская область является одним из лидеров по развитию добровольчества в стране – по данным на 2018 год в эту деятельность вовлечено более 20 тысяч нижегородцев, - отметил заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Сергей Тарасов.

Напомним, поддержка благотворительной и добровольческой деятельности является одним из пунктов Стратегии социально-экономического развития региона, которая была предложена губернатором Глебом Никитиным в качестве опорного плана для развития Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU