2019-01-29T16:49:51+03:00
Общество

Арбитражный суд отменил решение о взыскании с экс-директора нижегородского парка «Победа» 892 тысяч рублей

Теперь дело Валерия Киселева прекращено
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Первый арбитражный апелляционный суд во Владимире отменил решение арбитражного суда Нижегородской области, постановившего взыскать с экс-директора парка «Победа» Валерия Киселева 892 тысяч рублей, которые он в свое время выдал сотрудникам парка в качестве зарплаты. Об этом Валерий Киселев сообщил на личной странице в социальной сети Facebook.

- Слaвный город Влaдимир, как стaрший брaт, чуть-чуть попрaвил Нижний Новгород... Первый арбитрaжный aпелляционный суд, нaходящийся во Влaдимире, отменил решение Нижегородского aрбитражного суда и прекратил дело. Позaди почти полторa года допросов в полиции, судебных зaседаний, нервотрепки... Блaгодарю всех моих друзей за поддержку! – написaл Вaлерий Киселев.

Напомним, по мнению Контрольно-ревизионного управления деньги якобы были незаконно выплачены сотрудники в качестве зарплаты. В эту сумму входили также две премии и самому директору парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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