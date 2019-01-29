2019-01-29T14:12:02+03:00
Общество

Мемориальная доска в память о Светлане Колчинской появится в Нижнем Новгороде

Табличка будет установлена на доме №29 по улице Большой Покровской
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Мемориальная доска, увековечивающая память выдающегося нижегородского журналиста и медиаменеджера Светланы Колчинской, будет торжественно открыта в Нижнем Новгороде в субботу, 2 февраля 2019 года. Доска размером 800 на 600 миллиметров, изготовленная методом гравировки из латуни, появится на доме №29 по улице Большой Покровской. Автором макета является художница Ната Водопьянова, а изготовили табличку в Санкт-Петербурге.

Напомним, Светлана Колчинская ушла из жизни в 2017 году. А в 2018 году началась работа по увековечиванию ее памяти. Около двухсот нижегородцев – журналистов, политиков, чиновников, общественных и культурных деятелей – подписали письмо с инициативой об установке мемориальной доски на доме, где проживала основатель телекомпании «Волга», «Радио Рандеву» и издательства «Курьер», лауреат премии ТЭФИ-регион.

После процесса согласования проект удалось реализовать с помощью финансовой и лоббистской деятельности друзей, коллег и родственников Светланы Колчинской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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