Двое мужчин погибли на пожарах в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 13:56 2019-01-29T13:56:39+03:00

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Двое мужчин погибли в результате пожаров в Нижегородской области в понедельник, 28 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Одна из трагедий произошла в 03:27 в селе Теплово под Кулебаками. Там в результате пожара сгорел личный жилой дом и надворная постройка на общей площади 104 квадратных метра. На месте пожара было обнаружено тело 55-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

Второй пожар произошел в 22:25 в селе Нарышкино Вознесенского района – там сгорел дом на площади 72 квадратных метра. На месте пожара было обнаружено тело погибшего хозяина дома – 60-летнего мужчины. Причиной пожара, по всей видимости, стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

ИСТОЧНИК KP.RU