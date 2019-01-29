2019-01-29T13:00:15+03:00
Общество

Дополнительные рейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург стартуют из Стригино с 5 февраля

Рейсы будут выполняться один раз в неделю
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Дополнительные рейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург стартуют из аэропорта Стригино с 5 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Согласно информации, регулярный рейс на маршрутах Екатеринбург – Нижний Новгород – Санкт-Петербург и Санкт-Петербург – Нижний Новгород – Екатеринбург будет выполнять авиакомпания «Комиавиатранс». Рейсы будут выполняться один раз в неделю. Во вторник самолет будет вылетать из Екатеринбурга в Нижний Новгород в 21:20, а из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург – в 22:20. По средам вылет из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород будет осуществляться в 05:40, а из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург – в 09:00.

Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer ERJ 145. Их вместимость составляет 50 человек.

Стоимость билетов, условия перевозки и расписание рейсов можно уточнить на сайте авиакомпании www.komiaviatrans.ru , а также у представителей авиакомпании.

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