Финансирование программы развития сельских территорий Нижегородской области увеличено на треть

СЕГОДНЯ 12:23 2019-01-29T12:23:24+03:00

Всего в 2019 году на эти цели выделено 374 миллионов рублей

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Почти на треть увеличено финансирование мероприятий по развитию сельских территорий в Нижегородской области в 2019 году. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин.

- В прошлом году мы с нижегородцами составляли Стратегию развития области и одна из обозначенных в этом документе ключевых задач – повышение качества жизни жителей региона на всей территории области, а не только в крупных городах. Для этого нужно развивать сельское хозяйства, фермерство, промышленность и, конечно, инженерную инфраструктуру – строить газопроводы, новые водопроводы, создавать общественные зоны отдыха, - отметил Глеб Никитин.

Всего на финансирование программы развития сельских территорий Нижегородской области в 2019 году планируется выделить 374 миллиона рублей, в том числе 317,6 миллионов – из областного бюджета и 56,4 миллиона рублей – из федерального бюджета.