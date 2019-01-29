Глеб Никитин поручил главам районов взять под особый контроль ситуацию с уборкой снега

СЕГОДНЯ 12:14 2019-01-29T12:14:28+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам муниципальных образований и руководителям соответствующих служб взять ситуацию с уборкой снега под особый контроль и подчеркнул необходимость оперативной реакции на обращения граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поручение было дано в ходе оперативного совещания в правительстве Нижегородской области в понедельник, 28 января 2019 года.

- Необходимо обеспечить работу коммунальных служб в особом режиме, - отметил губернатор, добавив, что за последние два дня в социальных сетях и средствах массовой информации появилось немало жалоб от жителей Нижегородской области на качество уборки снега. – На обращения граждан необходимо реагировать оперативно.

Напомним, сильный снегопад обрушился на Нижегородскую область 27-28 января и стал причиной гигантских заторов.