2019-01-29T12:14:28+03:00
Общество

Глеб Никитин поручил главам районов взять под особый контроль ситуацию с уборкой снега

Губернатор подчеркнул важность оперативной реакции на обращения граждан
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам муниципальных образований и руководителям соответствующих служб взять ситуацию с уборкой снега под особый контроль и подчеркнул необходимость оперативной реакции на обращения граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поручение было дано в ходе оперативного совещания в правительстве Нижегородской области в понедельник, 28 января 2019 года.

- Необходимо обеспечить работу коммунальных служб в особом режиме, - отметил губернатор, добавив, что за последние два дня в социальных сетях и средствах массовой информации появилось немало жалоб от жителей Нижегородской области на качество уборки снега. – На обращения граждан необходимо реагировать оперативно.

Напомним, сильный снегопад обрушился на Нижегородскую область 27-28 января и стал причиной гигантских заторов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дополнительные рейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург стартуют из Стригино с 5 февраля
Финансирование программы развития сельских территорий Нижегородской области увеличено на треть
Новый цех по производству автокомпонентов откроется в Балахне
Уголовное дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова будет рассматриваться в Нижнем Новгороде
Двое мужчин и женщина осуждены за жестокое убийство приятеля в Арзамасе
Житель Балахны убил приятеля топором и два дня жил с его телом в квартире
29-летняя Анна Петрова пропала после похода в кафе в Нижнем Новгороде
25-летний драгдилер расплатился за такси наркотиками в Нижнем Новгороде
Нижегородцы-блокадники получили награды от губернатора Глеба Никитина
Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Балахнинском районе
Житель Дзержинска до смерти забил пенсионерку металлическим прутом
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 13% в Нижегородской области
Уровень безработицы в Нижегородской области снизился до 0,35%
Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород утром 28 января
Сотрудник предприятия получил химический ожог в Кстовском районе