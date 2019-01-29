Новый цех по производству автокомпонентов откроется в Балахне

СЕГОДНЯ 11:56 2019-01-29T11:56:41+03:00

Для этого в производственном корпусе будет создано 300 дополнительных рабочих мест

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Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин откроют производственный корпус по выпуску автокомпонентов и переоборудованию автомобилей и спецтехники ПКФ «Луидор» в Балахне. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, открытие нового цеха позволит создать 300 дополнительных рабочих мест. ПФК «Луидор» входит в состав холдинга ГК «Луидор» и является крупнейшим в России предприятием по кузоводоработке. За десять лет компания успела выпустить около 45 тысяч автомобилей для транспортных предприятий, учреждений здравоохранения и образования, а также правоохранительных органов. Продукция компании поставляется также в Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Армению.

Напомним, в Нижегородской области планируется открыть новые экспортно ориентированные производства при поддержке федерального бюджета, а несырьевой неэнергетический экспорт увеличить с 3 до 6 миллиардов долларов в год.