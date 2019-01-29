Двое мужчин и женщина осуждены за жестокое убийство приятеля в Арзамасе

СЕГОДНЯ 10:56 2019-01-29T10:56:03+03:00

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В Арзамасском районе осудили 52-летнего и 59-летнего мужчин и 34-летнюю женщину за избиение до смерти мужчине. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Как было установлено в ходе суда и следствия, трагедия произошла вечером 1 октября 2017 года в доме в рабочем поселке Выездное Арзамасского района. Потерпевший оскорбительно высказался в адрес женщины, после чего подсудимые начали бить его втроем. Мужчину избивали руками и ногами по телу и голове, пока тот не скончался. Затем, чтобы избежать ответственности за содеянное, злоумышленники закопали тело погибшего во дворе его дома.

По факту безвестного исчезновения 42-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. В феврале 2018 года тело потерпевшего было обнаружено, а лица, причастные к совершению данного преступления, установлены.

Свою вину в содеянном признал лишь один из фигурантов – 59-летний мужчина. Суд приговорил его к 8,5 годам колонии особого режима. 52-летнего мужчину приговорили к 9 годам и 11 месяцам колонии строгого режима, а женщина отправится на 9 лет в колонию общего режима.