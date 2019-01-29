2019-01-29T10:56:03+03:00
Происшествия

Двое мужчин и женщина осуждены за жестокое убийство приятеля в Арзамасе

Потерпевший поплатился за оскорбительное высказывание о женщине
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Арзамасском районе осудили 52-летнего и 59-летнего мужчин и 34-летнюю женщину за избиение до смерти мужчине. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Как было установлено в ходе суда и следствия, трагедия произошла вечером 1 октября 2017 года в доме в рабочем поселке Выездное Арзамасского района. Потерпевший оскорбительно высказался в адрес женщины, после чего подсудимые начали бить его втроем. Мужчину избивали руками и ногами по телу и голове, пока тот не скончался. Затем, чтобы избежать ответственности за содеянное, злоумышленники закопали тело погибшего во дворе его дома.

По факту безвестного исчезновения 42-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. В феврале 2018 года тело потерпевшего было обнаружено, а лица, причастные к совершению данного преступления, установлены.

Свою вину в содеянном признал лишь один из фигурантов – 59-летний мужчина. Суд приговорил его к 8,5 годам колонии особого режима. 52-летнего мужчину приговорили к 9 годам и 11 месяцам колонии строгого режима, а женщина отправится на 9 лет в колонию общего режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дополнительные рейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург стартуют из Стригино с 5 февраля
Финансирование программы развития сельских территорий Нижегородской области увеличено на треть
Глеб Никитин поручил главам районов взять под особый контроль ситуацию с уборкой снега
Новый цех по производству автокомпонентов откроется в Балахне
Уголовное дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова будет рассматриваться в Нижнем Новгороде
Житель Балахны убил приятеля топором и два дня жил с его телом в квартире
29-летняя Анна Петрова пропала после похода в кафе в Нижнем Новгороде
25-летний драгдилер расплатился за такси наркотиками в Нижнем Новгороде
Нижегородцы-блокадники получили награды от губернатора Глеба Никитина
Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Балахнинском районе
Житель Дзержинска до смерти забил пенсионерку металлическим прутом
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 13% в Нижегородской области
Уровень безработицы в Нижегородской области снизился до 0,35%
Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород утром 28 января
Сотрудник предприятия получил химический ожог в Кстовском районе