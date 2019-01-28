Житель Балахны убил приятеля топором и два дня жил с его телом в квартире

СЕГОДНЯ 18:14 2019-01-28T18:14:22+03:00

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В Балахнинском районе суд вынес приговор 54-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве своего товарища. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Как было установлено судом и следствием, трагедия произошла 17 июля 2018 года, когда в гостях у подсудимого в квартире дома на улице Дзержинского в Балахне находился его давний приятель. Мужчины вместе распивали алкогольные напитки. В какой-то момент гость начал оскорблять хозяина и его родственников. Тогда хозяин квартиры взялся за нож и ударил им обидчика как минимум десять раз. От полученных ранений 46-летний мужчина скончался на месте.

Сначала злоумышленник оставил тело у себя в квартире, но через два дня оно начало издавать неприятный запах. Тогда мужчина вынес тело погибшего на улицу, где его и обнаружили прохожие.

Свою вину мужчина признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.