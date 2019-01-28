СЕГОДНЯ 17:19 2019-01-28T17:33:50+03:00

29-летняя Анна Петрова пропала после похода в кафе в Нижнем Новгороде Фото: СОЦСЕТИ

Молодую женщину в последний раз видели на улице Янки Купалы

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29-летнюю Анну Петрову ищут в Нижнем Новгороде – девушка пропала в Автозаводском районе после похода в кафе. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь».

Согласно информации, около 23:50 в минувшую среду, 23 января, девушка вышла из кафе «Пират», которое находится на улице Янки Купалы, и пропала. С того момента о ее местонахождении нет никакой информации.

Анна Петрова имеет среднее телосложение, рост около 155-160 сантиметров, темные длинные волосы и голубые глаза. В день исчезновения на ней была надета черная шапка с рисунком в виде кошки, серо-бордовый пуховик, темные штаны с лампасами и черные ботинки.

Любую информацию о девушке просьба сообщать по телефонам 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).