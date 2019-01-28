25-летний драгдилер расплатился за такси наркотиками в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 16:46 2019-01-28T16:46:17+03:00

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25-летний нижегородец предстанет перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере – молодой человек делал «закладки» и пытался расплатиться наркотиками с таксистом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района.

Как было установлено в ходе следствия, 19 ноября 2018 года ранее судимый молодой человек, вступив в сговор с неустановленным пока лицом, совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств общей массой 8,573 грамма. Кроме того, в то же время злоумышленник отдал своей знакомой 0,096 грамма наркотического средства в качестве оплаты за услуги такси.

Обвиняемый был задержан и заключен под стражу. Теперь рассмотрением уголовного дела будет заниматься Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода.